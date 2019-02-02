Kocasının işyerini yaktı

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İlginç olay Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda çelik profil üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasında olan Sefa B. (56) ve Nurşen B.(28) çifti, sabah saatlerinde telefonda tartıştı. İddiaya göre, mal paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada sinirlenen 3 çocuk annesi Nurşen B., elinde bir bidon benzin ile otomobiline binip, eşi Sefa B.'nin Yüreğir ilçesindeki işyerine gitti. Öfkeli kadın, elindeki benzin bidonunu işyerindeki tahtaların üzerine dökerek ateşe verdi. Nurşen B., daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İlk başta ne olduğunu anlamayan işyeri çalışanları alevleri görünce yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Çalışanlar durumu hem polise hem de patronları Sefa B.'ye bildirdi. Yaşananlar iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kadının peşine düştü. Kısa sürede yakalanan Nurşen B. İfadesinde eşiyle 9 yıl önce evlendiklerini ve 3 çocukları olduğunu anlatarak, "Eşimden boşanmak istiyorum. Mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmedi. Aramızda sıkıntı oldu bu yüzden olayı gerçekleştirdim" dedi. Sefa B., "Boşanma aşamasındayız o yüzden yapmış olabilir. Şaşkınım" dedi. Sefa B.'nin şikâyetçi olmaması üzerine genç kadın serbest bırakıldı.