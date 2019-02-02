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Mezar taşlarını yerinden sökmüş

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Mezar taşlarını yerinden sökmüş
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 30 Ocak akşamı meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afeti 354 çiftçinin 577.5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasara neden oldu.
Hortum nedeni ile ilçe genelinde büyük hasarlar meydana gelirken, Alata Mezarlığı'nda ise bazı mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söküp devirdi. Mezarlığa gelen vatandaşlar görüntü karşısında şaşkına döndü. Mersin Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından mezarlıkta devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.
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Mezar taşlarını yerinden sökmüş
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