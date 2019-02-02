Minika’nın özel konukları

BUGÜN NELER OLDU

MinikaÇocuk ve MinikaGo sponsorluğunda Zorlu PSM'de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali'nde ilk gün geride kaldı. D&R Sahnesi'nin ilk gün söyleşilerinde Gülben Ergen ve Ragıp Savaş gibi pek çok isim miniklerle buluştu. Van, Şanlıurfa, Bingöl, Tatvan ve birçok farklı şehirden gelen çocuk misafirlerini ağırlayan Gülben Ergen, "Bugün düzenlediğimiz söyleşiye pek çok şehirden misafirimiz katıldı. Bu şehirlerin birçoğunda da daha önce anaokulları açmıştık. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak, bugüne kadar 38 tane anaokulu açtık. 39. anaokulumuzu da Diyarbakır'da hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Ergen, "Acı, yokluk, hasret, sahip olamamak, eğitim alamamak, fırsat eşitsizliği gibi sıkıntılar olabilir. Ben bu eşitsizlikleri bir nebze de olsa azaltmak, bu eşitsizlikleri yıkmak, fark yaratmak için anaokulları açıyorum. Gücüm ve ismim buna yetiyor. Açtığımız 38 okulun her birinde 100 çocuk okuyor ise tüm okullarda okuyan çocuk sayısı 3800 demektir. Bu rakamı daha da büyütmek, anaokullarını 81 ile yaymak istiyoruz. Anaokuluna giden çocukların sayısının artacak olması, beni heveslendiriyor" dedi.