Okul bahçesinde namus cinayeti

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Gaziemir İlçesi'nde bulunan Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi namus cinayetine sahne oldu.Anadolu lisesinde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçe kısmında ablasının eşi olan eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şengül G.'yi okulun yakınlarında, suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Şengül G.'nin ilk ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca da vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.