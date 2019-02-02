Okuryazarlık seferberliği 800 bin kişiye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de atv ekralarında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği, birinci yılını doldurdu. Emine Erdoğan Twitter'dan, Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Okuryazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek, okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve Milli Eğitim Bakanlığının emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum."Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan okuma yazma kurslarına bugüne kadar 785 bin 81 vatandaş katıldı. Türkiye genelinde toplam 76 bin 877 kurs açıldı, 45 bin 492 eğitimci de bu seferberlikte görev aldı. Seferberlik kapsamında açılan okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar kadınlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar oldu.Temel düzey ve 2'nci kademe kurslar ile sınavlara katılanların yüzde 86.4'ünü (659 bin 174 kişi) kadınlar oluşturdu. Kurslara 65 yaş ve üstü 98 bin 116 kişi katıldı. Ayrıca 45-64 yaş aralığında 277 bin 62, 23-44 yaş aralığında 348 bin 88, 15-22 yaş aralığında da 36 bin 176 kişi kurslara giderek okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.Vatandaşlar özellikle okuma yazmayı hiç bilmeyenler için açılan kurslara ilgi gösterdi. Bu kurslara 666 bin 183 kişi katılırken, 589 bin 527'sini (yüzde 88,4) kadınlar, 76 bin 656'sını (yüzde 11,5) erkekler oluşturdu. 2. kademe okuma yazma kursları ve sınavlara ise 69 bin 647'si kadın, 26 bin 408'i erkek toplam 96 bin 55 vatandaş katılım sağladı.En fazla katılım gösteren il 88 bin 103 kişi ile Diyarbakır oldu. Bunu 75 bin 485 kişiyle İstanbul, 43 bin 765 kişiyle Gaziantep, 37 bin 521 kişiyle Kocaeli, 29 bin 820 kişiyle de Şanlıurfa takip etti. Diğer 10 il sırasıyla şöyle: "Van (23 bin 17 kişi), Ankara (21 bin 885 kişi), İzmir (20 bin 231 kişi), Bursa (16 bin 906 kişi), Mardin (15 bin 757 kişi), Adana (15 bin 463 kişi), Sivas (14 bin 530 kişi), Mersin (14 bin 124 kişi), Batman (14 bin 97 kişi), Kahramanmaraş (13 bin 727 kişi)."Birinci yılında yaklaşık 800 bin kişiye ulaşılan Okuryazarlık Seferberliği Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti. Öte yandan bu seferberlikte ileri yaşta okuma yazma bilmeyenlerin daha kolay okuma yazma öğrenebilmeleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca ilk kez yetişkinler için "Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Öğretimi" programı hazırlandı ve buna uygun ders kitapları basıldı.