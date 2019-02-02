Protesto için üç kızını metro raylarına bıraktı

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İstanbul Bayrampaşa'daki Kocatepe Metro İstasyonu'na yaşları 4 ila 7 arasında değişen 3 küçük kızıyla gelen A.K., çocuklarını raylara bıraktı. Baba, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermezken güvenlik görevlileri hattaki enerjiyi keserek ölümle burun buruna gelen kızları raylardan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de A.K.'yi gözaltına alarak 3 çocuğu ile birlikte karakola götürdü. Gözaltına alınan babanın ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. A.K.'ye "Tren hattındaki trafiği tehlikeye düşürmekten" 235 lira idari para cezası kesilirken üç kardeş de Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.