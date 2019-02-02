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çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto 2 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 2 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 2.2.2019 19:41
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 2 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (2 Şubat 2019) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto 2 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekilecek ve 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi ile ilgili bütün detaylar...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 2 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler
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