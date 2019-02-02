Türkiye nüfusu 82 milyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiyeİstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları'nı açıkladı. Buna gönre rakamlarla Türkiye'nin nüfusu şöyle:Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.8 (40 milyon 863 bin 902 kişi). Yıllık nüfus artış hızı, 2017'de binde 12.4 iken 2018'de binde 14.7 oldu.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92.5 iken, bu oran 2018'de yüzde 92.3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7.2017'de 31.7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31.4 iken kadınlarda 32.7 olarak belirlendi. Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40.3 ile Sinop, 39.9 ile Balıkesir ve 39.6 ile Giresun; en düşük olduğu iller sırasıyla 19.8 ile Şanlıurfa, 20.7 ile Şırnak, 21.4 ile Ağrı olarak kaydedildi.15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.4 artarak yüzde 67.8 oldu. 0-14 yaşın genel nüfusa oranı yüzde 23.4, 65 ve üstü ise yüzde 8.8.Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı geçen yıl 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti.Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak belirlendi.