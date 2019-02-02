Usta oyuncuya veda

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ŞehirTiyatroları oyuncusu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından duyuruldu. Arseven için bugün 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Usta oyuncu, törenin ardından Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Arseven, 1947'de İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı. Arseven, 1986'da 'Milyarder' isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.