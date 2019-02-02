Zeynep Turan ile 2 Şubat günlük burç yorumları yayınlandı! Astroloji

Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünkü burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Zeynep Turan, bugün sizler için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. İşte 2 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları

2 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

İçindeki güç seni cesaretli kılıyor, mücadele etmeyi yorulmak olarak görmüyorsun. Kendinden emin tavırlar sergileyeceksin.

BOĞA

İletişim gücün artıyor. Bugün konuşmalarınla her zaman olduğundan daha dikkat çekici olacaksın.

İKİZLER

Kafanda büyük planlar var. Ama bir yandan 'Bunları ne için yapıyorum?' diye sormaktan kendini alamıyorsun.

ASLAN

Yeni bir iş teklifi alman planlarını değiştirebilir. Sosyal ortamlarda gücünü konuşturacağın bir gün yaşayacaksın.

BAŞAK

İnsanlarla diyaloğunun artacağı bir gün seni bekliyor. Kendi yıldızını parlatmaya çalışanlara fırsatlar vereceksin.