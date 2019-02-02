Züleyha kıskançlık krizinde

BUGÜN NELER OLDU

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 13.75 izlenme oranı ve yüzde 28.74 izlenme payı, AB'de yüzde 11.22 izlenme oranı ve yüzde 25.52 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 12.09 izlenme oranı ve yüzde 25.58 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine nefes nefese izlendi! Talihsiz heyelan kazasından sağ salim kurtulan Demir Yaman, gözünü kırpmadan, kendi hayatı pahasına Adnan bebeği kurtarınca Züleyha'yla yakınlaştı. Karşılaştığı her zorluğa bebeği için katlanan Züleyha, bu hareket karşısında eski defterleri kapatacak mı? Demir Yaman, iyileşmesi için elinden geleni yapan Müjgan Doktor'u konağa yemeğe davet etti. Adana'da araba kullanan tek kadının kendisi sanan Züleyha, Müjgan Doktor'u da arabasıyla görünce içten içe kıskandı. Fakat Yılmaz ve Müjgan Doktor'u birlikte yemek yerken görünce gözleri dolan Züleyha, onu kimden kıskanıyor? Demir'den mi yoksa Yılmaz'dan mı? Dizinin bölüm etiketi #BirZamanlarAşk, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı