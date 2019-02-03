Atılan lastikler kedilere ev oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dakullanıldıktan sonra rastgele atılan teker lastikleri, kış soğuğunda, sokak kedilerine ev oldu. Hayvanseverler ve Sarıyer Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması adına çalışma başlattı. Doğadan toplanan otomobil lastikleri kediler için yaşam alanı haline getirildi. Hem geri dönüşüme katkıda bulunmak hem de sokaktaki canlarımıza yuva sağlamak adına yeniden tasarlanan lastikler, çeşitli renklere boyanarak, içlerine mama da konulabilen kedi evlerine dönüştürüldü. Üretimine devam edilen evler ilçenin belirli noktalarına yerleştiriliyor