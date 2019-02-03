Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu belli oldu! - 8 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde neler var? TAM LİSTE

Bu hafta büyük yoğunluk gören bu ürünlerin gelecek haftaki kataloğu için araştırmalar başladı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri satışa çıkartan BİM, 8 Şubat'ta yine müşterilerini mutlu edecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulunan ürünleri bu başlık altından hemen inceleyebilirsiniz. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğu her hafta güncel kataloğu ile sabah.com.tr'de!
8 Şubat'ta satışa sunuacak olan BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. BİM'in indirimli ürünler listesinde yine birçok sürpriz ürün bulunuyor.
İşte 8 Şubat BİM aktüel ürünleri;