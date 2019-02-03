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Emniyet müdürü uyardı: İzinsiz yasak

’ta otomobilinde lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi. Zonguldak Emniyet Müdürü sitesi hesabından, “Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez, usulsüz, izinsiz çakar yasaktır.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 07:40
Emniyet müdürü uyardı: İzinsiz yasak

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Yapılan denetimde aracında yasa dışı beyaz çakar lamba bulundurduğu tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Polis, ismi açıklanmayan araç sürücüsüne toplam 4 bin 511 lira trafik cezası kesti.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal paylaşım sitesi hesabından, "Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez, usulsüz, izinsiz çakar yasaktır. Ona göre kanmayın, kandırılmayın. Konu açık seçik ortada. Korunan yada koruyan araçlar dışında, araçlarda çakar yasaktır." paylaşımında bulunarak sürücüleri uyardı.
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Emniyet müdürü uyardı: İzinsiz yasak
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