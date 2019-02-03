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Erdemli'de operasyonu: 3 gözaltı

'in Erdemli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Kilikya Krallığı döneminden kalma 404 parça ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 17:21
Erdemli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde buldukları tarihi eserlerin başka bir kente götürülerek satılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu dedektifleri, tespit ettikleri kaçakçıları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı araç, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Kilikya Krallığı (1040-1375) dönemine ait çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 tek küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel ile 5 değişik şekilde obje ele geçirildi.

Araçta bulanan M.B, M.A ve D.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürl��ğü'nde sorgulanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erdemli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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