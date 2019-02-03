Genel müdür havuzda boğuldu

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Uluslararası sigara şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, havuzda boğularak hayatını kaybetti. 5 yıldır İstanbul'da Eyüp Göktürk Country Hotel Villa Evleri'nde kalan Karim Raydan (51), dün sabah kapalı yüzme havuzunda yüzdüğü sırada başı öne eğildi ve batmaya başladı. Havuz görevlisi tarafından sudan çıkarılan Raydan'a otel doktoru müdahale etti. Hastaneye götürülen Raydan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatan polis, otel kameralarını inceledi. Ceset üzerinde kesici, delici ya da silah izine rastlanmadı. Otel doktoru polise, Raydan'a müdahale ettiği sırada nefes alıp verdiğini ve kendisine yüksek tansiyonu olduğunu söylediğini belirtti. Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda Raydan'ın ölüm nedeni otopside belli olacak.