İyi ki varsın Fulya anne

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeliliolan evli, 2 çocuk annesi Fulya Yürek (45), Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nde 22 yıl boyunca görev yaptı. Fulya Yürek, Yabancılar Şubede kente yerleşen Afgan ailelerin kontrolüyle ilgileniyor ve gelen mültecilerin güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmadığına bakıyordu. Bu vesile ile kentte bulunan birçok Afgan aile ile tanışan ve gittiği evlerde mülteci çocukların dramını gören Yürek, görev yaptığı dönemde polis arkadaşlarının destekleriyle küçük çaplı yardımlar yapmaya başladı. Yaklaşık 6 ay önce emekli olan Yürek, ilk iş olarak Afgan aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir dernek kurdu. Yardım sever kadın, Gülen Yüzler adını verdiği dernek sayesinde onların gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Afgan çocukların 'Fulya anne' dediği Fulya Yürek şöyle konuştu: "Yabancılar Şubede çalışırken Afgan mültecileri kontrol etme görevi verildi. O sırada ekip arkadaşlarımla sürekli bu evlere gidip onların durumlarını kontrol ediyorduk. Özellikle çocukların mağduriyeti beni çok etkiledi. Ekip arkadaşlarımla zaman zaman bir şeyler toplayıp, ailelere götürürdük. Dönemin Valisi Seyfettin Azizoğlu bizi takdirname ile onurlandırdı. O an meslek hayatımın en anlamlı ödülünü almıştım. Şimdi emekli oldum ve bu derneği kurdum. 2 çocuğum vardı şimdi yüzlerce evladım oldu..."