Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kader Burcu Acar'ın taburcu olan annesi de arama bölgesine geldi

Kader Burcu Acar'ın taburcu olan annesi de arama bölgesine geldi

'da yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın annesi Ayla Acar, arama çalışmalarının 11. gününde ilk kez bölgeye geldi. Hastaneden üç gün önce kendi isteğiyle taburcu olan anne, arama faaliyetlerini izledi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 14:46
Kader Burcu Acar'ın taburcu olan annesi de arama bölgesine geldi

Sabahın erken saatlerinde Çamyuva Mahallesi sahiline gelen değişik kurumlara mensup arama kurtarma sualtı birimleri, birlikte dalış yaparak kayıp genç kızı aramaya başladı. 24 Ocak tarihinde yaşanan hortumda dereye sürüklenen aracın içinden son anda vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Ayla Acar, taburcu olduktan sonra ilk kez arama çalışmalarının devam ettiği Çamyuva sahiline geldi. Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi Ahmet Acar ile birlikte bir aracın içinden izledi. Araçtan inmeyen annenin endişeli bekleyişi sürüyor.

ARALIKSIZ VE VERİMLİ YAPILACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Polisi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) dalgıçları, Çamyuva sahilini Ağva Deresi'nin denize döküldüğü yere yakın bir noktadan batı yönünde deniz altını tarayacaklar. Ekiplerin iki bölüme ayrılarak sabahtan öğlene kadar bir bölümünde, öğleden akşama kadar diğer bölümünde araştırma yapacağı öğrenildi. Bu işbirliği ve ortak koordinasyon sayesinde Buse'yi denizde arama çalışmalarının daha yoğun, aralıksız ve verimli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kader Burcu Acar'ın taburcu olan annesi de arama bölgesine geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN