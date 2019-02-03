Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

Antalya'da yalnız yaşadığı ikinci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Mikail Yalçın (42), yaşamını yitirdi. Yalçın'ın olaydan önce, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 11:47
Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 Sokak'ta meydana geldi. Apartman sakinleri, bahçe kısmından gelen gürültü üzerine dışarı çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişinin apartmanın ikinci katında yatan Mikail Yalçın olduğunu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Yalçın'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Yalçın'a sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Yalçın hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN