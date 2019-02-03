Mahalleli ile tartışan esnaf tüfekle ateş etti: 1 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan halı sahanın işletmeciliğini yapan Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mithat Y., yanında bulunan namlusu kesik tüfek ile Serhat D.'yi bacağından vurdu. Arkadaşları tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİSLER MAHALLELİYİ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ellerinde sopalar bulunan öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, şüpheli Mithat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturmaya başladı.