Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Şubat ayında hava sıcaklıklarının bu kadar yüksek olması vatandaşları şaşırtan konular arasında. Konuyla ilgili açıklama bekleyen bireyler için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Özellikle Pazar günü sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstünde olması ve vatandaşların adeta bir ilkbahar havaları yaşaması konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı. 'Bugün hava nasıl olacak' sorusu sıklıkla aratılırken, Meteoroloji'den yapılan açıklama doğrultusunda kar yağışı ve yağmur yurt için adeta kapıda. İşte Meteoroloji'den herkesin beklediği son dakika açıklaması ve 5 günlük hava durumu tahminleri geldi. İşte yapılan o açıklama

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün haftanın ilk iş günü olması ve okulların açılması nedeniyle birçok kişi için önem arz ediyor. Dışarı çıkacak, işe gidecek veya çocuklarını okula götürecek bireyler bugün hava nasıl olacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık…