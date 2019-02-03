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Otomobilinde kobra zehri, evinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da otomobilinde 51 cam tüp içerisinde kobra zehri ele geçirilen Fehim S.'nin 'daki evinde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 12:13
Otomobilinde kobra zehri, evinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

EVİ DE ZEHİR YUVASI

Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi ��ğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Otomobilinde kobra zehri, evinde uyuşturucu ele geçirildi
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