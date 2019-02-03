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Son dakika haberi...'da maç bitti ortalık karıştı! 2 yaralı

Son dakika haberi...Maç bitti ortalık karıştı. 'da, 2. Grup mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe maçının ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Stat önünde daha önceden husumeti olduğu belirtilen kadınlar arasında çıktı. Kavgada 2 kadın bıçaklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 21:59
Son dakika haberi...Sakarya'da maç bitti ortalık karıştı! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı.

Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y'ye bıçakla yaraladı.

Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haberi...Sakarya'da maç bitti ortalık karıştı! 2 yaralı
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