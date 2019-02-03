Trafik magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 0 1 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarptı, Ardından kontrolden çıkan araç, 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarptı.



Lüks otomobilin sürücüsü kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışanlar itfaiye erlerince çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede otomobilin çarptığı genç ile hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kadın hayatını kaybetti. Hastanedeki yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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