Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 11 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

11 suçtan aranan saklandığı evde yakalandı

’ın Kuşadası ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan , polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 09:18
11 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İnfaz Büro ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak ortaklaşa olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık, basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarını kapsayan 11 ayrı dosyadan aranan, cezaevi firarisi olan ve hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.M. ( 31) isimli zanlının Dağ Mahallesinde bulunan evi tespit edildi.

Yapılan fiziki takip sonucu şahsın evde olduğu belirlendikten sonra eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan L.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. L.M., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
11 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN