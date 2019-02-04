11 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İnfaz Büro ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak ortaklaşa olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık, basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarını kapsayan 11 ayrı dosyadan aranan, cezaevi firarisi olan ve hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.M. ( 31) isimli zanlının Dağ Mahallesinde bulunan evi tespit edildi.Yapılan fiziki takip sonucu şahsın evde olduğu belirlendikten sonra eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan L.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. L.M., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.