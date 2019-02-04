Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Amcasının oğlunu tabanca ile bacağından vurdu

Amcasının oğlunu tabanca ile bacağından vurdu

'da, (48) tartıştığı amcasının oğlu 'i (40) tabanca ile bacağından vurdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 10:32
Amcasının oğlunu tabanca ile bacağından vurdu

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Aydemir ile kuzeni Mahmut Aydemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Tayfun Aydemir, yanındaki tabanca ile Mahmut Aydemir'i sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Mahmut Aydemir'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİSE; 'BEN VURDUM' DEDİ

Bu arada olay yerinde inceleme başlatan polis, olay mahallinde bulunanlara Mahmut Aydemir'i kimin vurduğunu sordu. Kalabalıkta bulunan Tayfun Aydemir, polislerin sorusuna 'Ben vurdum' karşılığını verdi. Bunun üzerine Aydemir, yanındaki suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amcasının oğlunu tabanca ile bacağından vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN