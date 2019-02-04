Anneden yaş gününde ikinci can

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da böbrek yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Ali Uygun (35), annesi Emine Uygun'dan (59) doğum günü olan 25 Ocak'ta nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Ali Uygun, doğum gününde adeta 1 yaşını kutladığını söyledi. Kentte seracılık yapan Ali Uygun'a, geçen yıl ekim ayında şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede, protein kaçağına bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Tedavisi 4 ay ilaçla sürdürülerek diyalize hiç girmeyen Uygun, uzun süreli yürüyememeye, geceleri uyuyamamaya ve nefes alamamaya başlayınca doktorları acil böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Anne Emine Uygun, "Oğluma böbreği ben vereceğim" dedi. Doktorların ameliyat günü olarak belirlediği 25 Ocak Ali Uygun'un doğum günüydü. Anne-oğul şimdi başarılı geçen ameliyatın mutluluğunu yaşıyor. DHA