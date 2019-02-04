Buna yürek nasıl dayansın

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Adana'nın Pozantı ilçesinde önceki gece yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada tam bir aile faciası yaşandı. Feci kazada, bir yakınlarının cenazesine katılmak için gittikleri Mardin'den Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu otomobilde 2'si çocuk ve biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Hüseyin T.'nin kullandığı yolcu otobüsü, önünde yön değiştirmeye çalışan Necim Ayağ'ın (65) kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücü Necim Ayağ ile Fidan Ayağ (31) ve kızı Cemre'nin (7) olay yerinde öldüğünü belirledi. Araçta bulunan Fidan Ayağ'ın eşi Hasan Ayağ (33) ile oğlu Emirhan (9) ise yaralı olarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bu arada yaşamını yitiren 8.5 aylık Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğinin kalbinin attığını belirleyen ekipler sezaryenle bebeği dünyaya getirdi. Ancak doğan erkek bebek de birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Ayağ ailesinin Ankara'da yaşadığı, Hasan Ayağ'ın oto yıkamacıda çalıştığı ve bir yakınları hayatını kaybettiği için gittikleri Mardin'den cenaze töreninden döndükleri öğrenildi. Kazada kızı ile birlikte torunlarını kaybeden Sadiye Can, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler toprağa verilmek üzere Mardin'in Sürgücü Mahallesi'ne götürüldü.