Burun ameliyatı ‘Acil Tıp Teknisyenliği’ öğrencisi Leyla’yı komaya soktu

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İstanbul'daki özel bir üniversitenin acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıfında öğrenim gören Leyla Sönmez (24), tatil için gittiği memleketi Adana'daki özel bir hastanede, 29 Ocak'ta burun estetiği ameliyatı oldu. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan Leyla, kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. İddiaya göre hastane görevlilerinin "Kızınız naz yapıyor. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat durumu kötüleşen Leyla, önce Şehir Hastanesi'ne daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın sağlık durumunun ciddi.Baba Ali Haydar Sönmez (45), "Sağlam bir şekilde hastaneye giden kızım şimdi makineye bağlı yaşam savaşı veriyor. Yaşama ihtimalinin yüzde 1. Doktor hata yaptığını biliyor. Hukuki süreci başlattım. Hesabını verecekler. Bizim Leyla'mız yandı başka insanların çocukları yanmasın" dedi. Anne Fener Sönmez (40) ise "Ameliyattan çıktıktan sonra elleri, ayakları morardı" dedi.