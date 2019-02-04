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Son dakika: Deprem mi oldu? son depremler 2019

Bir doğa olayı olan depremlerin büyüklüğü çoğu zaman şiddetsiz olduğu için insanlar tarafından hissedilmez. Ancak en küçük sarsıntı veya seste bile insanlar hemen telefonlara sarılıyor ve deprem mi oldu? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Özellikle son depremler sayfası oldukça sık ziyaret ediliyor. Haberimizde son depremlere ulaşabilir ve deprem mi oldu sorusunun yanıtını bölgenize göre bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 00:36
Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler 2019

Büyük depremler kimi zaman can veya mal kaybı ile sonuçlanabiliyor. Ancak depremler çoğu zaman hissedilemeyecek kadar düşük büyüklükte meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların ardından tüm dünyada insanlar hemen internette "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

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İşte yaşanan son depremler...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2019.02.04 22:05:12 39.6623 38.1228 6.4 -.- 2.7 -.- YUNOREN-IMRANLI (SIVAS)
2019.02.04 21:44:08 38.8430 43.4525 7.9 -.- 2.4 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
2019.02.04 21:28:09 39.6247 39.8252 11.8 -.- 3.5 3.4 AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN)
2019.02.04 21:03:48 40.7303 27.3612 16.9 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

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Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler 2019
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