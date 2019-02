Kaptan Osman Çakmak’ın gözyaşları

Ampute Milli Takımı'nın Kaptanı Osman Çakmak'ın, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan babası Ömer Çakmak (84) ile annesi Sultan Çakmak (61), geçen cuma akşamı, sobayı yakıp yattı. Ancak sobadan sızan gaz, çifti zehirledi. Çiftten haber alamayan yakınları, köye gittiklerinde çifti hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Sultan Çakmak'ın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Çakmak ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayı duyunca hemen Zile'ye gelen Osman Çakmak, ardından babasının tedavinin sürdüğü Tokat Devlet Hastanesi'ne gitti.

Başkan Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

'ZAMAN GEÇİRME ŞANSIMIZ OLMADI'

Gözyaşlarını tutamayan Osman Çakmak, "Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep ağabeyime attım. O da kurtaramadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.



KÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Zile Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Sultan Çakmak'ın cenazesi, Narkışla köyüne getirildi. Burada evinin önünde helallik alınırken Osman Çakmak gözyaşlarını tutamadı. Sultan Çakmak için öğle namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal, Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Uçar, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Milli Takım Antrenörü Uğur Özcan ve Osman Çakmak'ın takım arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sultan Çakmak, köy mezarlığında toprağa verildi. Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak taziyeleri kabul etti. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Ömer Çakmak'ın ise henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.







BİR ACI HABER DAHA

Öte yandan Ampute Milli Takımı dün akşam saatlerinde gelen başka bir acı haberle sarsıldı. Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden de vefatla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımlandı.



MAYINA BASTI

Zeytinburnuspor'da profesyonel olarak futbol oynayan Osman Çakmak, komando olarak gittiği askerde, Şırnak'ta yol emniyetini sağlarken mayına basınca, sol bacağını diz altından itibaren kaybetti. Yıllarca tedavi gören Çakmak, futbola koltuk değnekleriyle devam etti ve Ampute Milli Takımı Kaptanlığı'na kadar yükseldi. Çakmak'ın kaptanı olduğu Ampute Milli Takımı, 2017'de final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştu. Geçen yıl da Dünya Kupası'nda finale kadar yükselen Ampute Milli Takımı, maçı penaltılarda 5-4 kaybedip dünya ikincisi olmuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN, ÇAKMAK'I TELEFONLA ARADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osman Çakmak'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Çakmak'tan tedavisi süren babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi alıp "Geçmiş olsun" dileğini iletti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Çakmak'ı arayıp taziyede bulunurken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de hayatını kaybeden Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.