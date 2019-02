BUGÜN NELER OLDU

Türk, Suriyeli, Iraklı, Afgan, Afrikalı... Dünyanın birçok noktasından onlarca insan İzmir'de faaliyete geçirilen bir gömlek atölyesinde yeniden hayata tutundu. Yolları bu atölyede kesişen göçmen ve yerel halk, acılarını unuturken, attıkları her dikişle, tasarladıkları her gömleğe umutlarını nakşediyorlar. Hükümet tarafından Türk Kızılay'ı aracılığıyla hayata geçirilen atölye ile onlarca savaş mağduru rehabilite edilip, sosyal yaşama entegre edilirken, diktikleri her gömlekle geçim kaynağı oluşturuyorlar. Dün bir-iki makine ve birkaç metre kumaşla başlayan o atölye bugün binlerce insanın umudu, yaşama tutunma adresi oldu.Bir atölyeden çok daha fazlası olan gömlek atölyesi, farklı ülke insanlarının ortak yaralarını sarıp, kardeşlik gömleği diktikleri bir yer haline gelmiş. Atölyede verilen Türkçe dersleri ile Türkiye'de yaşama daha hızlı adapte olan sığınmacılar, "Burası bizim bombaların ulaşamadığı, yeniden hayaller kurup, düşler gerçekleştirdiğimiz tek adres" diyor. Öte yandan Türk Kızılay'ı, iyilik ve kardeşlik yayan, dikilen her gömlekte yeni bir hayatı kurtaran bu atölyeyle 21 bin kişiye istihdam kapısı açtı. Savaş mağduru, uyuşturucu bağımlısı, hasta onlarca insan burada rehabilite olup, sosyal uyuma katkı sağlanırken aynı zamanda binlerce insan evine edindiği mesleki tecrübe ile kendi işini kurdu.Kursta hayata tutunan Suriyeli Siba (35), "Burada yaşadığım tüm acı ve kayıpları unutuyorum, yeni bir ailem oldu. Önce gömlek dikmeye başladım şimdi ruhum iyileşti. Türkçe öğrendim ve kendi işimi kuracak tecrübeyi edindim. Eski günlerimi hatırlıyor, her dikiş izinde yeni bir umudu işliyorum" dedi. Suriyeli Mustafa (27) ise "Hem gömlek dikmeyi hem de Türkçe konuşmayı öğrendim. Şimdi dikiş yaparak ailemi geçindiriyorum, Türkiye bize hayat, umut, ekmek ve imkan verdi. Her şeyin hayalini bu atölyede, bu büyük ülkenin desteği ile yeniden kurmaya başladık" diye konuştu.İzmır'de yürütülen Gömlek Atölyesi'nde hem sektörel ihtiyaçlara çözümler getirip bölgesel kalkınmayı teşvik ediliyor, hem de göçmenlerin ve yerel halkın meslek sahibi olması sağlanıyor. İzmir Valiliği, Gömlek Triko ve Benzerleri Odası gibi kurumların desteği ile yürütülen proje, sosyal uyum ve istihdam odaklı tek merkez. Burada sadece gömlek dikilmiyor, ruhlar tedavi ediliyor, aileler kurulup, her türlü şiddete karşı birlikte mücadele ediyorlar. Kızılay'ın uzman personeli, psikososyal destek, iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok konuda seminerler veriyor, kuaförlük, biçki- dikiş, tarım, ahşap boyama, bilgisayar, takı tasarımı, kaynak teknisyenliği, telefon tamirciliği kursu alıyorlar.