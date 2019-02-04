Mevlüt Efe ve doktorunun anjiyo sevinci

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Kütahya'da yaşayan Mevlüt Efe İşlak'ın kalbinde oluşan 30 milimetrelik delik, İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo yöntemiyle kapatıldı. Merdal ve Rukiye İşlak çifti 13 yaşındaki oğulları Mevlüt Efe İşlak'ın 2 yıl önce çabuk yorulması ve sık hastalanması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede kalp kulakçıkları arasında 30 milimetrelik bir delik tespit edilmesi üzerine aile, deliğin açık kalp ameliyatı yerine anjiyo yöntemiyle kapatılması için İzmir'deki SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmeye karar verdi. Prof. Dr. Nazmi Narin, İşlak'ın durumuna çok üzüldüğünü, ekibiyle günlerce kapalı yöntemle tedavi etmek için toplantılar yaptıklarını söyledi. 30 dakikalık bir operasyonla sağlığına kavuşan Mevlüt Efe sevincini doktoruyla paylaştı. AA