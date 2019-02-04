Oğluna simit ikram eden kadının kredi parasını çaldı

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Adana'da hırsızlığa çıkan Haydar A. (45), dikkat çekmemek için, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu da yanına alarak lüks bir araçla, Kürkçüler Cezaevi'nin otoparkına geldi. Cezaevindeki eşini ziyarete gelen Sariye G. de, kredi borcu için temin ettiği 30 bin lira ile cep telefonunu da cezaevine sokamayacağı için otomobilinde bıraktı. Bu sırada yanından geçen Haydar A.'nın oğlunu görünce başını okşayan Sariye G. elindeki simidi de çocuğa verdi. Haydar A. da teşekkür eti. Ancak Sariye G. uzaklaştıktan sonra, aracının bagajını açıp, içinde poşete sarılı olan 30 bin lira ile 2 cep telefonunu çaldı. Bununla da yetinmeyen zanlı, Aylin B.'nin aracındaki cep telefonu ve 300 lirayı aldı. Haydar A. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Ziyaret bittikten sonra dönen 2 kadın soyulduklarını anlayınca polisi aradı. Otoparktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Haydar A.'yı yakaladı.Sorgusunda telefonları sulama kanalına attığını ve paranın bir kısmını harcadığını itiraf eden, eve sakladığı kalan 28 bin 200 lirayı da iade eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.