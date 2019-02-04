On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara 4 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (4 Şubat 2019) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara 4 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekilecek ve 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve çekiliş sonuçları...