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çekiliş sonuçları açıklanıyor! On Numara 4 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 4 Şubat On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 4.2.2019 19:57
On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara 4 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (4 Şubat 2019) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara 4 Şubat çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekilecek ve 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara 4 Şubat bilet sorgulama – Son dakika haberler
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