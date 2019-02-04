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‘Otomobil su alıyor gelip bizi kurtarın’

Su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılıp kaybolan 4 gencin, olay sırasında ailelerini telefonla aradıkları ortaya çıktı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
‘Otomobil su alıyor gelip bizi kurtarın’
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobildeki 4 genci arama çalışmaları sürüyor. Olay önceki gün 22.00'de Akköy'de bulunan dere üzerindeki köprüde meydana geldi. İçinde 4 kişinin olduğu otomobil köprüden geçmek isterken, aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan araçta bulunan gençlerden ikisinin Barış Kurt ve Ferhat Çil olduğu açıklandı. Diğer iki kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, "İlk bilgilerde iki çocuğumuzdan bahsediliyordu ancak iki aile daha kayıp bilgisi verdi. Araçta 4 çocuğumuz bulunuyor olabilir" dedi. Gençlerin köprüden geçerken yakınlarını telefonla aradığını belirten Batuk, "Araç su aldığını belirtip 'Motorla gelip, bizi kurtarın' demişler" şeklinde konuştu.
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‘Otomobil su alıyor gelip bizi kurtarın’
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