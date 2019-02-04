Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sarıyer'de tur teknesinde yangın!

Sarıyer'de tur teknesinde yangın!

Sarıyer Aşiyan'da açıklarında iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 15:04
Sarıyer'de tur teknesinde yangın!

Aşiyan açıklarında saat 14.00 sıralarında bir tur teknesinin makina bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunanlar yanına yanaşan başka bir tur teknesine alınarak tahliye edilirken, olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun duman çıkan tekneye itfaiye karadan Sahil Güvenlik ekipleri de denizden müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

KURTARMA ANI KAMERADA

Öte yandan teknede bulunanların kurtarılma anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan tekneye başka bir tur teknesi yanaşıyor. Teknedekiler mahsur kalanlar diğer tur teknesine alınıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'de tur teknesinde yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN