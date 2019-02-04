Servislerde "Unutulan çocuk" düzenlemesi

Yunus Emre KAVAK - Nazlı ÖZDEMİR/SABAH



Ancak okul servislerinin büyük bölümü, yeni düzenlemeye henüz hazır değil. Resmi Gazete'de 2017'de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre; servislerin 3 Eylül'e kadar yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Servislerde her koltukta oturmaya duyarlı sensör sistemi, her öğrenci için üç nokta emniyet kemeri ve 30 gün kayıt yapabilen iç-dış kamera olacak. Öğrenciler araçlarda unutulursa alarm çalacak. Ancak servislerin çok büyük bir bölümü bu geçişi henüz tamamlamadı. Servislerde öğrencilerin unutulmaması için yüzde 100 yerli öğrenci kontrol sistemi geliştiren Techno Güvenlik Teknolojileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çavuşoğlu, servislerin henüz hazır olmadığını belirterek "140 bin ila 160 bin arası servis var. Şu ana kadar yüzde 5'i yapılmamıştır. 3 Eylül'e kadar, servislerin yönetmeliğe uygun hale gelmesi ve sistemin tüm servislere kurulması mümkün değil gibi görünüyor. İstenilenlerin sırayla uygulanması, geçiş sürecinin daha hızlı olmasını sağlayabilir" dedi.





"ÇOCUKLAR UNUTULMASIN" DİYE



Sistem sayesinde sensör, kemer ve kamerayla öğrencilerin güvenliği sağlanacak. Öğrencinin koltuğunda olup olmadığı servis şoförü tarafından takip edilecek. Buna göre; koltuğa bir sensör yerleştirilecek. Öğrenci koltuğa oturduğunda sensör sayesinde şoförün kontrolündeki göstergede kırmızı ışık yeşile dönecek. Yerinden kalktığında ise yeşil ışık kırmızı olarak renk değiştirecek. Servis boşaldığında öğrenci hala koltuğundaysa, araçta alarm çalmaya başlayacak.Alperen Sakin (3) İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokulu servisinde unutularak hayatını kaybetmişti. Tekirdağ Çorlu'da işitme engelli 7 yaşındaki Efe Ç. servis minibüsünde 6 saat unutulmuştu. İsatnbul'da bir ilkokul servisinde unutulan 7 yaşındaki D.Ö. sağlık problemleri nedeniyli kullandığı akıllı saat sayesinde kurtarılmıştı. İstanbul'da Bostancı'da anaokuluna giden 3 yaşındaki S. ile Beyoğlu'nda ilkokula giden 6 yaşındaki E. serviste unutulmuş ve kurtarılmıştı.

İSTANBUL'DA "İLK GÜN" DENETİMİ



Eğitimi öğretimin ikinci yarısının ilk gününde okul servisleri tek tek denetlendi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servislerinin içlerinde, olması gereken her şeyi inceledi. Olmayan servislere ceza kesildi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik Etiler ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde okul servisleri denetlendi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. Sürücülere alkol testi de yapıldı. Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.