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Son dakika haberi.. 'de dereye düşerek kayıplara karışmışlardı! Araç sudan çıkartılıyor

Son dakika haberi...'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı. Metal dedektörle yapılan aramada, arabaya ulaşıldı. Çanakkale Ezine'de dereye düşen araçtan 3 gencin cesedi çıkarıldı. Araçta olduğu iddia edilen 1 kişi daha aranıyor.?

Giriş Tarihi: 4.2.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 20:48
Son dakika haberi.. Çanakkale'de dereye düşerek kayıplara karışmışlardı! Araç sudan çıkartılıyor

Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.

Çanakkale Ezine'de dereye düşen araçtan 3 gencin cesedi çıkarıldı. Araçta olduğu iddia edilen 1 kişi daha aranıyor.



OTOMOBİL BULUNDU
Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.

Ekipler günlerdir arıyordu, derede kaybolan araç bulundu

Bugün metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütüldü. Havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sonucu, otomobil akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Su altında kalan otomobilin vinçle çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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