Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

Son dakika: İstanbullular dikkat! durma noktasına geldi

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte 'da yoğunluğu yaşanıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 08:29
Son dakika: İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.



İLK GÜN SERVİSLERE SIKI DENETİM

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde polis ekipleri servislere yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar incelenirken şoförlere de alkol kontrolü de yapıldı. Servislerin yollara çıkmasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.

2018-2019 eğitim öğretimin 2. döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.

Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi.

Polis ekipleri şoförlere alkol kontrolü de yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN