Sultanbeyli’de büyük eğitim kampanyası

Ülkemizde 14 milyon 562 bin 6 kişinin orta okul, 3 milyon 513 bin 22 kişinin ise lise diploması bulunmuyor. Bu rakam farklı nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakanlarla her geçen gün artıyor. EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi) 2017 verilerine göre 18-24 yaş aralığında bulunan gençlerin eğitimi terk etme oranı yüzde 36. yani eğitimi yarıda bırakmada dünya birincisiyiz.

Her hangi bir sebeple eğitimini yarıda bırakanlar Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi yoluyla eğitimlerine kaldıkları yerlerden devam edebiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişikle 18 yaşını doldurmuş bireylerin, Açık Öğretim Ortaokulu'nu 1 yılda, Açık Öğretim Lisesi'ni ise 2 buçuk yılda bitirmesinin önü açıldı.

Maalesef durum açık ortaokul ve açık lisede de pek iç açıcı değil. kayıt olanların yalnızca yüzde 1.3'ü eğitimlerini zamanında tamamlıyor. Bunların da büyük çoğunluğu üniversiteye hazırlanmak için Açık Lise'ye kaydolan öğrenciler. Hatta Açık Lise'ye kayıt yaptıran öğrencilerin %60'lık kısmı eğitimlerine devam etmiyor.

Kendilerine damdan düşenler diyenler diyen bir gurup eğitim gönüllüsü 19 yıldır eğitimlerini yarıda bırakanlara Açık Ortaokul ve Açık Liseye kayıt yaptırmaları için çalışıyor. Kültürlü Gençlik Derneği çatısı altında toplanan eğitim gönüllüleri kayıtlı öğrencilere de rehberlik ve kurs desteği veriyor.

Sultanbeyli'de önemli bir eğitim kampanyasına imza atan Kültürlü Gençlik Derneği Genel Başkanı Bekir Kaplan projelerini anlattı.

YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI BAŞKALARI YAŞAMASIN DİYE…

Çünkü Derneğin özellikle kuruluşunda yer alan bir çok arkadaşımız bende dahi olmak üzere ortaokul ve liseyi dışardan yani açıkeğitim sistemi ile bitirdik. Kendi yaşadığımız zorlukları başkalarının yaşamaması, daha fazla kişinin diplomalarını almaları için 19 yıl önce Fatihte derneği kurduk. Kendimize de "Damdan Düşenler" dedik çünkü damdan düşenin halinden en iyi damdan düşen anlar. Bizler diplomanın olmamasının ne demek olduğunu yaşayarak öğrendik. Hangi okulu bitirdin sorusuna maruz kalmamak için çoğu zaman susmak zorunda kaldık. Sonra okula döndüğümüzde ise bizim gibi insanlara destek olan hiç bir sivil toplum kuruluşu olmadığını gördük. Biz de kendimiz gibi olan insanlara katkı sağlamak için bu yola girdik.

BİR MİLYONA YAKIN İNSANA KATKIDA BULUNDUK

Kayıt kampanyaları yaptık, gönüllü eğitimcilerimizle kurslar verdik. Kaynak kitap olmadığı için kendimiz elle soru çoğalttık ve her şeyden önce 1 milyona yakın kişiye katkı sağlamanın haklı gururunu yaşadık. Derneğimizin Onursal Başkanı Gezegen Mehmet'in de gayretleri ile ortaokulu bir yılda liseyi de iki buçuk yılda bitirebilmenin önünü açtık. Bu sayede açık ortaokul ve liseye kayıtlar her geçen yıl arttı. 2011-2012 Eğitim öğretim yılında Açıköğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenci sayısı 940 bin 268 iken, 2016-2017 yılında bu sayı 1 milyon 554 bin 938 olmuştu.

SULTANBEYLİ'DE ÖNEMLİ PROJE

Evet bu rakam yüzde altmışlarda. 1 yılda ortaokul mezunu olabilecekken kişilerin kayıtlarına devam etmemesinin en önemli nedeni ise mevcut sistemde kendileri ile ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmaması. Açık öğretime kayıtlı öğrencilere yönelik kurs merkezlerinin sayısı yok denecek kadar az, yardımcı kaynakların nerede ise hiç yoktu. Satılan birkaç kitap ise bu kişilerin bir yandan hayat mücadelesi verirken diğer yandan da eğitimlerini tamamlamak isteyen bireyler olduğu göz önünde bulundurulmadan hazırlanmış durumda.

Biz bu amaçla Sultanbeyli Belediyesi ile çok özel bir projeye imza attık. Hatta eğitim seferberliği başlattık.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI BİR EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ

Bu tip projeye en uygun ilçelerimizden biri Sultanbeyli. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ise gerçek manada eğitim gönüllüsü. kendisi ve belediye bürokratları eğitimlerine hala devam ediyor. Nerede ise tamamı yüksek lisans veya doktora öğrencisi. Biz bu projeyi kendisine anlattığımızda hemen başlamak istedi. Tüm Sutanbeyli projeyi sahiplendi. Sultanbeyli Kaymakamamız, ilçe milli eğitim müdürümüz, Sultanbeyli Kent Konseyimiz projeye destek verdi.

Kapı kalk dolaştık, sadece eğitimlerine ara verenlere değil, Daha önce kayıt yaptırmış fakat kaydını sildirmiş veya dondurmuş öğrencilere ulaştık. Yapılan kayıt kampanyasında 22 bin kişi açık ortaokul ve liseye kayıt yaptırdı.

ÖĞRENCİLERİMİZ DİPLOMALARINI ALDI

Projenin ikinci adımında ülkemizin en önemli yayıncıları ile birlikte çok özel bir kitap hazırladık ve bu kitapları belediyemiz ile birlikte kayıt yaptıran herkese hediye ettik. Şu an açık ortaokul ve açık lise öğrencilerinin de yardımcı kitapları var.

Projenin üçüncü ayağı ise kurslar oldu. Kurslara ilgi inanılmaz derecedeydi. Karı koca beraber kayıt yaptıran ve kurslara devam edenleri görmek inanın hayatımın en güzel anlarından biri idi. O anki mutluluğumu bir daha unutamam her halde.

Projenin bir ayağında ise sevgili Gezegen Mehmet, Afkiralı Ali gibi açık ortaokul ve açık liseyi bitiren örnek şahsiyetlerle öğrencilerimizi bir araya getirmek oldu. Projemiz meyvesini verdi ve elhamdülillah yaklaşık 300 öğrencimiz okullarını son sınıfta bıraktıkları için girdikleri ilk sınavda diplomalarını alabildiler. Bu arkadaşlarımız için geçtiğimiz günlerde diploma töreni bile yaptık.

HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN KAYIT YAPILABİLİR

Yeni dönemde Allah nasip ederse bu seferberliği önce İstanbul'un tüm ilçelerine, sonra tüm Türkiye'ye yayacağız...

Ben buradan bu röportajı okuyan herkese sesleniyorum. Açık Ortaokul ve Açık Lise'de 6 Şubat yeni kayıt ve kayıt yenilemenin son günü. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bu ülkede yüzbinlerce insanın buna ihtiyacı var. Kayıtlar Halk Eğitimi Merkezleri'nde yapılabilir veya bize Whatsapp hattından 0553 7487898 ulaşılabilinir...