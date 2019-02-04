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Suriye'deki düğünde sıkılan kurşun 'teki çocuğa isabet etti

Suriye'nin kentinde düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Sınırı aşan mermiler 'in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile evinin önünde oynayan 5 yaşındaki D.Ö.'ye isabet etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 10:57
Suriye'deki düğünde sıkılan kurşun Gaziantep'teki çocuğa isabet etti

İddiaya göre, Karkamış'ın karışışında bulunan Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen mermiler, sınır hattında lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat (55) ile aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan D.Ö.'ye (5) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Nizip Devlet Hastanesine götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 5 yaşındaki D.Ö., Gaziantep'e sevk edildi.

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Suriye'deki düğünde sıkılan kurşun Gaziantep'teki çocuğa isabet etti
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