Akılalmaz dolandırıcılık

Denizli'de yaşayan ve işsiz olan Oktay Ç.(23) Facebook'ta bir iş ilanıyla karşılaştı. Yayınlanan telefon numarasını arayan genç, sözde firma yetkilisiyle görüştü. Görüştüğü Tarık isimli kişi arayan gence şoförlük işi olduğunu ancak İstanbul'a gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Oktay Ç. iş bulurum umuduyla 15 Ocak günü Denizli'den otobüse binerek İstanbul'a gitti.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDEN 2 GÜNLÜĞÜNE ARAÇ KİRALATTILAR

Otobüsten indiğinde telefonla aradığı sözde firma yetkilisi ona "şoförlük dereceni bilmiyoruz o yüzden senin araba kiralaman lazım" diyerek Oktay Ç.'yi Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir araba kiralama şirketine yönlendirdi. Çandır, bahsedilen araç kiralama şirketinden 2 günlüğüne 500 liraya bir araç kiralayarak kendisine atılan konuma gitti. Güngören Sanayi Mahallesi Eti sokağında bir kişiyle buluştu. İddiaya göre bu kişi arabaya GPS takıp sana geri vereceğiz diyerek kendisini otele bıraktı. Ertesi gün arabayı alan şahsı arayan Oktay Ç., arabayı Silivri'de teslim edeceklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Çandır polisle birlikte Silivri'ye gitti ancak gelen olmadı.

Oktay Ç. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Oktay Ç. dilekçesinde "Atılan konuma gittiğimde beni 35-40 yaşlarında 1,70 boylarında saçları geriye taralı hafif kır saçlı, düzgün şiveli bir erkek şahıs karşıladı. Aracı benden aldı. Bana araca kamera ve GPS takacağız, sana geri getireceğiz dedi. Ben de aracı verdim. Beni Güngören'de bir otele bıraktı. Sonra ne arayan oldu ne de aracı getiren. Silivri'de teslim edeceğiz dedi. Polisle gittik. Gelen olmadı. Beni dolandıran kişi ve kişilerden şikayetçiyim"

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatarak MOBESE kameralarını inceleme altına aldı.