Barış Manço unutulmadı

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, vefatının 20. yılında unutulmaz şarkılarıyla anıldı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde, ESEV tiyatro topluluğu katılımcılara mini bir oyun sahneledi. Ardından Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi yayınlandı. Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel, bu zamana kadar hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı da açılan bir sergiyle gün yüzüne çıktı. Gecede Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres adlı müzik grubu ise sanatçının en sevilen parçalarını seslendirdi. SABAH