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'da, 5,6 milyon liralık ele geçirildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:19

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, zehirin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu bildirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kobra zehiri bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Aramalarda şüpheli şahıs evde bulunamadı. Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek şüpheli Y.A.'yı İstanbul'da saklandığı bir evde yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.A.'nın sorgusu devam ederken, zehrin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu ifade edildi.
Ele geçirilen kobra zehrinin kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi, nükleer silah ayrıştırma gibi alanlarda kullanılabildiği öğrenildi.

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Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi
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