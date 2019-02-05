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'da ele geçirildi! Değeri 5 milyon 600 bin lira

’da, polis ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olan 560 mililitre kobra zehri ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 11:59
Bolu'da ele geçirildi! Değeri 5 milyon 600 bin lira

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde kobra zehri saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda tüplerin içerisine konulmuş ve toplam ağırlığı 560 mililitre olan kobra zehri ele geçirildi.

Kobra zehrinin ele geçirildiği evde yaşadığı tespit edilen Y.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

Piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olduğu tespit edilen kobra zehrinin, kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi ve nükleer silah ayrıştırmada kullanıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da ele geçirildi! Değeri 5 milyon 600 bin lira
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