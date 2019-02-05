Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Burun tıkanıklığı için gitti, sağ gözünü kaybetti

Burun tıkanıklığı için gitti, sağ gözünü kaybetti

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Burun tıkanıklığı için gitti, sağ gözünü kaybetti
İstanbul Pendik'te burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği bir özel hastanede ameliyat olan Erol Beşbaş 56) operasyon sonrasında sağ gözü görme yetisini kaybetti. 4 yıldır hukuk mücadalesi veren Beşbaş, "Doktorun cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu Raporu'nda, "Doktor H.K'nin eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı ve olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun anlaşıldığı" belirtildi. Savcılık doktor hakkında, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ceza davası sürerken, hastane ve doktora yönelik açılan tazminat davasında ise Beşbaş'a ödenmesi gereken tazminat tutarı 125 bin lira olarak hesaplandı. Beşbaş "Burun etini alırken gözümü tahrip etmiş. Çalışıyordum. İşsiz kaldım. Mağdur oldum" dedi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burun tıkanıklığı için gitti, sağ gözünü kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN