Burun tıkanıklığı için gitti, sağ gözünü kaybetti

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İstanbul Pendik'te burun tıkanıklığı şikayetiyle gittiği bir özel hastanede ameliyat olan Erol Beşbaş 56) operasyon sonrasında sağ gözü görme yetisini kaybetti. 4 yıldır hukuk mücadalesi veren Beşbaş, "Doktorun cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu Raporu'nda, "Doktor H.K'nin eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı ve olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğunun anlaşıldığı" belirtildi. Savcılık doktor hakkında, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ceza davası sürerken, hastane ve doktora yönelik açılan tazminat davasında ise Beşbaş'a ödenmesi gereken tazminat tutarı 125 bin lira olarak hesaplandı. Beşbaş "Burun etini alırken gözümü tahrip etmiş. Çalışıyordum. İşsiz kaldım. Mağdur oldum" dedi. AA