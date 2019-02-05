Çatıda biriken kar yığını vatandaşın üzerine düştü

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Bursa Uludağ'da bu sezon açılmayan PTT'ye ait dinlenme tesisinin çatısında biriken kar, kayak pistine gitmek için sıra bekleyenlerin üzerine düştü. Kar altında kalan 6 tatilci, jandarma ve otel personelini müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Tur şirketiyle Uludağ'a gelen 19 kişilik gurubun o sırada orada kayak yaptığı öğrenildi. Uludağ 1. Bölge'de PTT'ye ait dinlenme tesisin çatısında biriken kar temizlenmediği için kütle halinde metrelerce yüksekten yere düştü. Bu sırada kayak yapan 4 tatilci kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve otel çalışanları küreklerle kar altında kalanları kurtardı. İlk müdahalesi Uludağ'daki sağlık ocağında yapılan 4 kişiden ikisi ambulansla Bursa'ya sevk edildi. 21 yaşındaki Melike Çevik ile birlikte Bursa'ya getirilen iki yaralı tedavi altına alındı. Uludağ'daki otel ve dinlenme tesislerinin çatılarında biriken karın düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini bildiren yetkililer, PTT tesisinin bu yıl açılmadığı için çatısının temizlenmediğini bildirdi.Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili açıklama yapan Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kayak merkezlerine giden kayakçıların bu tür olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olmasını istedi. Usta, "Bu kazayı hafif atlatmış olmamız büyük şans" dedi.