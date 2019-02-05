Çılgın Türkler geldi dostum!

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı. İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya'nın başkenti Sao Paulo oldu. Ardından Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekip, buradan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams'a vardı. Yaklaşık 30 saatlik yolculukla Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams'a ulaşan ekip burada 2 gece konakladı. Ardından Antarktika'nın King George Adası'na varan Türk ekibi, kıtaya canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizledi. Ekip King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla geçti. Seyahat ortalama 80 saat sürdü. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika'ya ilk defa gittiğini, hazırlıklarına başladığını söyledi. AA