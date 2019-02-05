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Doğum parası kaç günde yatar?

kapsamında çalışıp çocuk sahibi olmak isteyen kadın çalışanlar, bir süredir devletin sosyal yardım politikalarından biri olan doğum parasından faydalanabiliyor. Bu yardım politikasında genç nüfusu artırmak ve çalışan kadınların çalışma hayatlarında önlerinde engel olarak gördükleri hamile kalmaları ve doğum yapmaları sebebiyle çalışamayacak olma kaygılarının önüne geçmek amaçlanıyor. Kadın çalışanlar, doğum yardımı ile alakalı merak ettikleri doğum parası nasıl alınır, kaç günde yatar sorularına bu yazı aracılığıyla cevap bulabilirler.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 08:21
Doğum parası kaç günde yatar?

Çocuk sahibi olmak, çalışma hayatında var olan kadınların önlerinde engel olmaktan çıktı. Bir süredir yapılan yardımların artırılmasıyla birlikte çiftlerin çocuk sahibi olmaları teşvik ediliyor. Doğum yardımı kapsamında yapılan yardımlar aracılığıyla; ilk çocuk için 300 Türk Lirası, ikinci çocuk için 400 Türk Lirası, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk Lirası tutarında yardım yapılıyor.

DOĞUM PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

Bireysel ya da toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi ya da işçinin eşine bir ödeme yapılmasına karar verilmişse ödeme tutarının daha az olması durumunda aradaki fark ödenir. Diğer yandan işçi ya da eşine verilecek olan tutarın doğum parasından fazla olması halinde doğum yardımı yapılmaz.

Her bir çocuk için yalnızca bir seferliğe mahsus olmak üzere ödeme yapılır.

Doğum parası yardımından faydalanmak üzere ilgili kuruluşlara başvuruda bulunmak gerekir.

Evlat edinilmesi halinde bu yardımdan faydalanılamaz.

Ebeveynlerden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Doğum yardımından yalnızca 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için faydalanılması mümkündür.

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Doğum parası kaç günde yatar?
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